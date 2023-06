"Italiano non resta alla Fiorentina, gliel'hanno già chiesto..."

Nonostante sia già pronto il piano B, ovvero Galtier, resta Vincenzo Italiano il primo nome per la panchina del Napoli. De Laurentiis pensa al tecnico della Fiorentina e aspetta di capire cosa accadrà con Commisso e quindi se il rapporto coi viola si concluderà oppure no. In tal senso, la Fiorentina ha annunciato per domattina una conferenza col presidente che parlerà alla stamp.