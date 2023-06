Collezione poster Napoli: Domenica 11 giungo il raccoglitore è in REGALO!

La collezione delle prime pagine dedicata alla cavalcata del Napoli è quasi giunta al termine. Abbiamo ripercorso insieme le tappe più significative del Napoli in campionato, verso l’inarrestabile corsa al titolo di Campioni d’Italia 2023 .

Sabato 10 Giugno e domenica 11 Giugno le ultime due uscite in edicola, con il Corriere dello Sport-Stadio.

E domenica, una fantastica sorpresa per tutti i tifosi azzurri: in OMAGGIO con il nostro quotidiano, l’incredibile raccoglitore per conservare tutti i poster della collezione e, un domani, raccontare una GRANDE STORIA D’AMORE.

Vuoi saperne di più? Clicca qui ( https://www.corrieredellosport.it/promo/collezione-poster-napoli/) per scoprire tutte le prime pagine più significative della cavalcata azzurra!

E se hai perso qualche uscita, o non sei residente in Campania, non preoccuparti! Richiedi l’intera collezione, con raccoglitore incluso all’indirizzo mail: posternapolicampione@corsport.it specificando nome, cognome e gli estremi di un’edicola a tua scelta (località, indirizzo e codice edicola) ove effettuare l’invio.