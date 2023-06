Fiorentina, l'annuncio: "Domani parla Commisso", novità su Italiano?

Napoli in attesa, De Laurentiis alla finestra, novità in arrivo da Firenze. Il futuro di Vincenzo Italiano si conoscerà, forse, ufficialmente, domani, anche se sembra già decisa la sua permanenza. La Fiorentina ha comunicato una conferenza stampa alle ore 11, parlerà il presidente Rocco Commisso che, probabilmente, darà un annuncio sull'allenatore e parlerà della prossima stagione. Di Italiano aveva già parlato De Laurentiis alla vigilia della finale di Conference League.

Cosa disse De Laurentiis su Italiano e il piano B

Il presidente del Napoli aveva spiegato che mai avrebbe disturbato il club viola e che si sarebbe interessato a Italiano - che oggi ha incontrato la dirigenza per fare il punto sul futuro tra obiettivi e mercato - solo in caso di rottura tra il tecnico e la Fiorentina. Italiano è uno dei principali obiettivi del Napoli, ma in caso di fumata nera ecco il piano B: Galtier.