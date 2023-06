Napoli, Kvaratskhelia da record: nessuno come lui in Serie A

Nessuno come Khvicha Kvaratskhelia. Devastante e determinante per la vittoria dello scudetto del Napoli. Il talento georgiano ha concluso il suo primo campionato di Serie A con 12 reti e 10 assist all'attivo. Si tratta di record per un attaccante alla prima stagione in Serie A. E ancora: Kvara è stato l’unico giocatore di questo campionato con più di 70 tiri tentati e più di 50 occasioni create per i compagni.