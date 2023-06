Napoli, Mertens realizza un documentario? La rivelazione della moglie

Dries Mertens è sempre più innamorato di Napoli . L'attaccante belga, attualmente al Galatasaray , è stato protagonista nella notte in un party organizzato presso la terrazza Flegrea. Stamattina ha fatto il giro in barca a Capri insieme al figlio Ciro, fortificando l'amore nei confronti del territorio partenopeo.

Mertens gira un documentario?

Ma c'è una novità, annunciata "indirettamente" dalla moglie Kat. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Lady Mertens ha chiesto ai presenti alla terrazza Flegrea di inviarle il maggior numero possibile di video realizzati per l'occasione, in modo da "conservarli per usarli nel nostro documentario". Mertens, quindi, starebbe lavorando a una produzione che ha già fatto incuriosire tutti i tifosi del Napoli.