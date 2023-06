Gravina: "Mancini al Napoli? Ecco cosa li unisce"

Mancini-Napoli? La risposta di Gravina

Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, sulla questione Mancini-Napoli durante il suo intervento a Radio Anch'io Sport su Radio 1: "Napoli su Mancini? Sono ipotesi fantomatiche e molto molto remote. Mancini è il ct della nazionale, al Napoli lo unisce solo il colore azzurro. Abbiamo condiviso un progetto a medio e lungo termine, è l'allenatore della nazionale e tale resterà". "Ora la nostra concentrazione è tutta rivolta sulla Nations League, è un evento importante - continua il numero uno della Figc -. C'è tanta voglia di azzurro, di crescere e migliorarsi. La stagione è stata lunga, logorante, ma quando si torna a parlare di nazionale c'è sempre tanta voglia ed emotività. Come tutto lo staff, i calciatori e i tifosi a cui speriamo di regalare una gioia in Olanda. Sarà una sfida difficilissima contro una squadra fortissima come la Spagna, ma io confido nel gruppo come Mancini che è sempre stato capace di sopperire alle qualità con l'entusiasmo".