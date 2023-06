Simeone è del Napoli: lettera da brividi, indizio sul futuro?

La lettera di Simeone dopo il riscatto del Napoli

Un premio, il riscatto, per quanto fatto a Napoli, con nove gol da alternativa a Osimhen e alcune di queste pesanti e decisive per la conquista dello scudetto: "Ho vissuto ogni giorno di questa stagione cercando di dare il massimo per questa maglia. Oggi sono ufficialmente uno di voi, uno in più di questa famiglia. Darò tutto per difendere questa maglia, darò tutto per difendere questa squadra, darò tutto per difendere Napoli" ha concluso il Cholito con parole che confermano la voglia, a maggior ragione dopo il riscatto, di restare a Napoli.