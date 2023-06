Garcia, notte speciale all'Olimpico prima del Napoli: Vasco e poi... Totti

Notte speciale per Rudi Garcia. Il neo allenatore del Napoli ieri era all'Olimpico, con la compagna Francesca Brienza (in attesa del loro primo figlio), a vedere il concerto di Vasco Rossi. Due file dietro di loro c'erano Francesco Totti, la compagna Noemi e Ultimo e così, a fine concerto, Garcia è andato da Totti e ha incontrato il suo vecchio capitano per un saluto e due chiacchiere.