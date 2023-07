Napoli, Juan Jesus racconta il primo giorno a Dimaro: "Che fatica"

Il racconto di Juan Jesus

Dopo la prima seduta d'allenamento, Juan Jesus ha mostrato come si è ricaricato con i compagni di squadra, immergendosi nell'acqua fredda di un torrente. Poi c'è stato anche lo spazio dedicato ai tifosi, con i selfie e gli autografi di rito. "Eravate tantissimi, vi ringrazio del sostegno di sempre", ha sottolineato Juan Jesus insieme al compagno di squadra Zanoli. La giornata è proseguita in albergo con il riposo pomeridiano, per poi tornare tra campo e palestra per la seconda sessione di lavoro. Il video conclude con Juan Jesus sul letto, alle prese con la pressoterapia: "Dopo questa doppia seduta, adesso faccio la mia pressoterapia per recuperare meglio. Oggi è stato molto faticoso, ora vedo una serie o un film e poi vado a cuccà (dormire, ndr)".