"Che bell'uomo!", Mertens e il commento alla foto del suo idolo da Dimaro

"Che bell'uomo" scrive sui social Dries Mertens, attaccante del Galatasaray, ex bomber del Napoli. Il destinatario del suo messaggio è Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, che ha postato una foto da Dimaro mentre si rinfresca tra una seduta e l'altra. Anche per lui, come per i giocatori allenati da Garcia, c'è tanto lavoro da fare.