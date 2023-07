Napoli, boato per Simeone a Dimaro. E De Laurentiis firma autografi

In attesa di Osimhen e Kvaratskhelia, la Val di Sole accoglie un altro campione d'Italia: dopo l'arrivo di Anguissa, ecco quello del Cholito Simeone. L'attaccante argentino è arrivato in giornata e nel pomeriggio, in occasione della seduta pomeridiana di allenamento, è sceso in campo accolto dal boato dei tantissimi tifosi presenti sugli spalti dello stadio di Carciato. Il Cholito li ha salutati con affetto, sorridendo, prima di dirigersi in palestra.