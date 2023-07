Napoli, entro domani altri tre big saranno a Dimaro: Garcia li aspetta

Garcia aspetta rinforzi. A Dimaro nelle prossime ore arriveranno altri big che hanno appena conquistato lo scudetto con il Napoli. Anguissa e Simeone sono gli ultimi giunti in Val di Sole, presto toccherà a Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Osimhen. Entro domani i tre saranno in Trentino per unirsi ai compagni e conoscere il nuovo allenatore, Garcia.