Malagò, dura replica a De Laurentiis: "Poteva alzare il telefono e chiamarmi"

È da poco terminato il Collegio di Garanzia a Roma, in cui si sono valutati - tra le altre cose - i ricorsi di Reggina, Siena, Perugia e Foggia. Al termine del Collegio, c'è stata l'occasione per il presidente del Coni Giovanni Malagò di rispondere alle parole di Aurelio De Laurentiis. In un suo intervento, il presidente del Napoli si lamentava del limite di due extracomunitari nelle squadre italiane, attaccando lo stesso Malagò e dicendo che si dovrebbe "fare da parte".