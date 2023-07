Ritiro Napoli, rivivi la diretta: Garcia, Gollini e Juan Jesus incontrano i tifosi

Terzo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro . Al gruppo azzurro si sono aggiunti Simeone e Gollini. L'estremo difensore ha lavorato con tutto il gruppo. In serata Gollini e Juan Jesus, con il tecnico Garcia, hanno incontrato i tifosi, rispondendo alle loro curiosità. Rivivi le domande e le risposte degli azzurri.

22:01

Garcia: "Ho lasciato il violino a casa"

Rudi Garcia sulla suonata di violino, che fece durante un match di campionato tra la Roma e la Juventus. "La musica oggi è cambiata. Il calcio non è più quello di dieci anni fa. Ho lasciato il violino a casa. Speriamo non serva".

22:00

Gollini e Juan Jesus: "Bisogna essere sempre pronti".

Il portiere azzurro: "Come faccio a farmi sempre trovare pronto? Bisogna lavorare ed essere sempre concentrati. Se ti alleni pensando di non giocare, mentalmente si fa dura". Juan Jesus: "Entrare a freddo è dura, trovi avversari che corrono tanto: bisogna lavorare per farsi trovare pronti".

21: 59

Garcia: "Partiremo con il 4-3-3"

Rudi Garcia sul modulo di partenza: "Faremo in modo di giocare un calcio bello ed efficace. Inizieremo con il 4-3-3, poi vedremo se cambiare in corso. Ma i giocatori devono essere in grado di cambiare in corsa".

21:57

Juan Jesus: "Per la serie A si deve lavorare molto"

Juan Jesus su come si arriva a diventare professionisti. "Per arrivare in serie A bisogna sudare e rincorrere il proprio sogno. Poi lavorare, mangiare bene e dormire bene".

21:56

Gollini e Garcia su ballottaggi e rigori

Il portiere azzurro sul ballottaggio con Gollini: "La società vuole due giocatori di livello. Con Alex siamo un bel gruppo di portieri e io darò il massimo per mettere in difficoltà il mister". Al tecnico viene chiesto dei rigori: "Tecnicamente ci si può lavorare, poi esistono giocatori più freddi di altri".

21:55

Garcia: "Scudetto o Champions? Tutte e due"

Una tifosa chiede al tecnico francese se preferirebbe vincere lo scudetto o la Champions. Il resto dei tifosi urla: "Tutti e due!". Garcia risponde: "Non serve aggiungere altro".

21:53

Juan Jesus e Gollini su Garcia

Juan Jesus e Gollini parlano del mister. Il difensore brasiliano: "Conoscevamo la sua storia, lo abbiamo incontrato da avversario. Ha espresso unbel calcio, con la Roma ha fatto il record di vittorie. Speriamo di rifarlo qui: è una persona preparata, brava e umana". Gollini: "Ho letto un libro di un tecnico dei Chicago Bulls. Raccontava che ogni anno è diverso. Dobbiamo essere noi di mettere il mister nelle condizioni di lavorare al meglio, per regalarvi ancora tante gioie".

21:50

Garcia: "Il mio sarà un lavoro psicologico"

Rudi Garcia sul lavoro che sarà chiamato a fare:"Il mio compito è spingerli affinchè rimangono a questi livelli. Io devo fare in modo di far restare l'asticella molto alta. Il mio lavoro sarà più psicologico".

21:47

I ricordi dei giocatori e Garcia: "Ecco quando abbiamo iniziato"

Gollini ricorda gli inizi: "Ho iniziato a quattro anni. Giocavo davanti, poi alla Spal ho cambiato ruolo e mi è piaciuto fare il portiere". Juan Jesus invece ha deciso più tardi di fare il calciatore: "Quando avevo otto anni ho capito che poteva essere la mia strada". Rudi Garcia invece: "Ho deciso di fare l'allenatore molto presto. Mio padre è stato calciatore e allenatore, ma non con i professionisti. Lavorava durante il giorno e la sera andava al campo e nei week end partiva. Io l'ho visto poco. e pensavo che fosse un mestiere ingrato. Ma sapevo, nel profondo del cuore, che il mio mestiere sarebbe stato questo".

21:43

Garcia: "Mi piacerebbe un centrocampista con fisicità"

Interrogato sulla sostituzione di Ndombele, Garcia risponde: "Devo allenare tutto il gruppo per conoscerlo meglio, però a cntrocmapo c'è tanta qualità, con giocatori complementari. Però devo dire che Ndombele l'ho conosciuto a Lione da avversario. Era un ottimo giocatore. Ora non è più con noi. Chi gioca a Napoli deve saper giocare a pallone, a me piacerebbe un giocatore con fisicità per aiutare Anguissa".

21:40

Il freestyle di Gollini: "Cielo azzurro sopra il tricolore"

Un tifoso chiede a Gollini un freestyle sul Napoli. Il portiere, dopo un'iniziale titubanza, si lascia andare: "Napul'è mille culure, dal profondo del cuore, ti dico grazie per l'amore, oggi azzurro sopra il tricolore".