Napoli, Di Lorenzo è arrivato a Dimaro: attesa per Osimhen e Kvaratskhelia

Giovanni Di Lorenzo è a Dimaro. Dopo Anguissa e Simeone, il capitano del Napoli ha raggiunto i compagni per il ritiro estivo in Val di Sole. Ovazione del pubblico presente sulle tribune di Carciato per il difensore che ha salutato tutti prima di dirigersi in palestra. Nelle prossime ore l'arrivo di tutti gli altri giocatori che avevano goduto di qualche giorno in più di riposo per le Nazionali.