Com’è strana Dimaro soltanto un anno dopo, recita don Ciccio portiere di palazzo. Uh ànema, esclama Salvatore pittore di alici. Non ci sono più Spalletti, Giuntoli e Sinatti, se ne è andata l’acqua minerale e anche la radio ufficiale ha lasciato il Napoli , chiarisce don Ciccio portiere di palazzo. Chest è ‘o mare fora, ‘o mare fora, commenta don Peppino parcheggiatore allusivo, vanno tutt fora, vanno tutt fora. Aurelio però è felice, annota Saverio Malaspina ragioniere, gira per Dimaro mandando baci ai tifosi. Ormai è pizza e ciccia con i tifosi, commenta don Peppino parcheggiatore allusivo. Era il loro nemico, ora si prendono i suoi baci, Aurelio è un genio, esclama Gennaro Piromallo salumiere. ‘A nemica geniale, commenta Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Aurelio ha in pugno la piazza, riferisce Pasquale Pazienza giornalista on-line. Un piazzista, esclama don Peppino parcheggiatore allusivo.

Vi è piaciuto Garcia a Dimaro, chiede don Ciccio portiere di palazzo. Elegante, sembrava un giocatore di tennis, si esprime Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Abbronzatura normale, non il cotto da pavimenti di Spalletti, annota Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Linguaggio semplice, strascicato francese, non il ritorto toscano di quell’altro, aggiunge Gennaro Piromallo salumiere. Niente poteva dire, ma almeno non ci ha attorcigliati nella quadratura del pallone, si esprime don Peppino parcheggiatore allusivo. Come quell’altro, ripete Gennaro Piromallo salumiere. Ha escluso che voglia Maxime Lopez, annota Pasquale Pazienza giornalista on-line. È una buona notizia, ammette Saverio Malaspina ragioniere. Adesso pare che il Napoli sia interessato all’eccelso, dichiara don Peppino parcheggiatore allusivo. E chi è ‘sto padreterno, domanda Carmelo Mirabello regista di teatro popolare. Si tratta dell’argentino Lo Celso del Tottenham, precisa Pasquale Pazienza giornalista on-line. Una mezza botta, non un eccelso, commenta Peppino parcheggiatore allusivo.

Garcia a Dimaro

Garcia ha portato a Dimaro dodici ragazzi del vivaio per trarne almeno un campione, osserva Pasquale Pazienza giornalista on-line, lanciare un giovane è la sua fissazione. L’assillo infantile, commenta Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Qui dobbiamo fare quadrato per l’impiego fisso di Raspadori senza celsi e massilopez, dichiara Salvatore pittore di alici. Due punte, Osi e Kvara, Raspa dietro, un bel 4-3-1-2, illustra Saverio Malaspina ragioniere. Ragioniere siete stato a Coverciano, chiede don Ciccio portiere di palazzo. Non mi sono mosso dalla Vicaria, risponde Saverio Malaspina ragioniere.

Su con la vita, esclama Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca, Garcia ha detto che per rendere imprevedibile il Napoli ha il piano A, il piano B e il piano C. Tre piani, ma è una squadra o una viletta a schiera, domanda Gennaro Piromallo salumiere. Garcia farà un buon lavoro, interviene Salvatore pittore di alici. Rudi alla meta posso dirlo, chiede don Peppino parcheggiatore allusivo. No, è orribile, taglia corto don Ciccio portiere di palazzo.