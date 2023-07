Napoli-Anaune Val di Non, dove vederla in tv

DIMARO - Allo Stadio Comunale di Dimaro, il Napoli campione d'Italia del neo tecnico Rudi Garcia affronta la prima amichevole del ritiro estivo contro l'Anaune Val di Non. Calcio d'inizio in programma alle ore 18. La partita sarà visibile su Sky.

Napoli-Anaune Val di Non: orari e canali

La gara amichevole Napoli-Anaune Val di Non, è in programma alle ore 18 allo stadio Comunale di Dimaro e sarà visibile su Sky (Sky Sport Calcio e 251) e in streaming su Sky-Go e Now.

Dove vedere Napoli-Anaune Val di Non in diretta TV

Napoli-Anaune Val di Non sarà visibile in diretta tv, in esclusiva su Sky.

Dove vedere Napoli-Anaune Val di Non in streaming

La partita tra Napoli e Anaune Val di Non, sarà visibile in streaming su Sky-Go e Now dai rispettivi abbonamenti.

Napoli-Anaune Val di Non in diretta: la cronaca

Nel Napoli mancano quasi tutti i big, visto che sono arrivati in ritiro da poche ore, ma debutterà sulla panchina dei campioni d'Italia Rudi Garcia. In campo tanti giovani e anche Politano, che probabilmente indosserà la fascia di capitano. Qui la probabile formazione del Napoli