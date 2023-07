Di Lorenzo, l'ex allenatore: "Giocatore straordinario! Ho una certezza..."

Giovanni Di Lorenzo si lega al Napoli fino al 2029. L'annuncio è stato dato dal presidente De Laurentiis in occasione della presentazione della squadra. Conferma ulteriore della volontà del giocatore di legarsi a vita all'azzurro. Ezio Rossi ha allenato il capitano del Napoli ai tempi del Cuneo e lo elogia a Radio Punto Nuovo: "Di Lorenzo ha vinto uno scudetto con umiltà e senza fronzoli, è un uomo e calciatore straordinario".

Di Lorenzo, le parole del suo ex allenatore

L'ex allenatore di Di Lorenzo ha proseguito: "Ha pagato il non esser venuto fuori da un settore giovanile importante. Oggi si è protetti da certi contratti, con tanti ragazzi che riescono a navigare a buoni livelli grazie agli accordi presi con club come Juventus, Milan o Inter". Infine un passaggio sul nuovo allenatore del Napoli: "Garcia dovrà cambiare poco. In questo fu maestro Allegri quando subentrò a Conte, trasformando la Juventus nella sua squadra nel corso degli anni".