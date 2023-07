Napoli, Kvaratskhelia e Ostigard se la ridono: siparietto con Starace

Tommaso Starace è una delle figure più longeve del Napoli . Lo storico magazziniere ha cominciato la sua avventura prim'ancora dell'arrivo di Maradona e ogni anno riesce a instaurare coi calciatori un rapporto speciale. Mertens si era molto legato a lui - dedicandogli anche l'esultanza con la lingua dopo i gol - ma anche quando i giocatori cambiano, i nuovi riconoscono in lui una figura di riferimento con la quale confrontarsi e scherzare. Non stupisce, dunque, l'ultimo video social che ha fatto il giro del web.

Perché Kvaratskhelia e Ostigard ridono?

Durante il ritiro di Castel di Sangro, Starace gira in bici. Da lontano lo riprendono Ostigard e Kvaratskhelia che lo chiamano a gran voce e poi ridono di gusto entrambi. Un siparietto postato sui canali ufficiali del difensore norvegese poche ore prima dell'amichevole con l'Hatayspor. Da Maradona a Ostigard, passando per Mertens e tanti altri. Tutti si divertono con Starace, lo storico magazziniere, il "re del caffè", vero e proprio idolo per lo spogliatoio.