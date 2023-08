Napoli, Anguissa infortunato: ecco tutte le partite che salterà

Napoli, quando torna Anguissa? Le ultime

Il rientro del centrocampista ex Fulham potrebbe avvenire con la Lazio il 2 settembre allo stadio Maradona prima della sosta per le Nazionali. Quella attuale è una fase delicata per il lavoro a Castel di Sangro, ieri pomeriggio dodici calciatori non si sono allenati in gruppo. Domani è prevista la terza amichevole allo stadio Patini contro l'Augsburg.