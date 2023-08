Riunione oceanica, chiacchiere e tabacchere ‘e lignamm’ allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina in previsione del discorso del presidente De Laurentiis fissato per il 12 agosto a Castel di Sangro. Il discorso alla nazione, osserva Salvatore pittore di alici. Tifosi di terra, di mare e dell’aria, ironizza Gennaro Piromallo salumiere. Fate i seri, ammonisce don Ciccio portiere di palazzo. Pronti a scendere al fianco di Aurelio otto milioni di marionette, aggiunge Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Il Lens ci prende in giro per Danso, il Napoli è nelle ultime pagine dei giornali, l’ora delle derisioni irrevocabili è giunta, commenta Saverio Malaspina ragioniere. Che vi prende oggi, chiede don Ciccio portiere di palazzo. Il presidente annuncerà una stagione di transizione ecologica, assicura Pasquale Pazienza giornalista on-line. C’è il buco dell’ozono in difesa, ribadisce Gennaro Piromallo salumiere. Intanto, s’è fermato anche Anguissa, riferisce Pasquale Pazienza giornalista on-line. Il nostro guerriero a Zambo d’elefante, osserva Salvatore pittore di alici. Il preparatore Rongoni li strizza come soldati di leva, domanda Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Rongoni dei legionari, sussurra Gennaro Piromallo salumiere. Anche Kavaratskhelia è fermo, sottolinea Pasquale Pazienza giornalista on-line. Lo fanno fuori a ogni partita, ‘o vonno vede’ acciso, si lamenta don Peppino parcheggiatore allusivo. Kavaradossi come nella Tosca, commenta Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. E per Osimhen continua la trattativa col procuratore Calenda, osserva Totonno Speranza direttore di centro commerciale. Soluzione alle Calenda greche, si inserisce Pasquale Pazienza giornalista on-line. Pasqua’, questa è da brividi, protesta don Ciccio portiere di palazzo.