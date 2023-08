Il Napoli risponde sui social al Lens: riferimento al video su Danso

Botta e risposta social. Ha cominciato il Lens, club francese, ufficializzando il rinnovo di Kevin Danso, centrale seguito e trattato dal Napoli prima di chiudere per Natan. Nel video in cui veniva annunciato il prolungamento, il Lens faceva riferimento ai continui corteggiamenti del club azzurro per il difensore mostrando anche una chat virtuale in cui c'era il testo della canzone "Ti Amo" di Umberto Tozzi, una delle canzoni italiane più famose all'estero. Come a simboleggiare una serie di messaggi d'amore del Napoli per il giocatore.