Napoli, Osimhen torna ad allenarsi: ovazione dei tifosi

Buone notizie dal ritiro di Castel Di Sangro: Osimhen è tornato ad allenarsi . L'attaccante del Napoli aveva saltato le ultime amichevoli contro il Girona e l' Augsburg per un affaticamento. Nella seduta pomeridiana iniziata alle 17:30, si è rivisto il nigeriano in campo, insieme al nuovo arrivato Natan .

Napoli, Osimhen è tornato

Nei giorni scorsi Osimhen aveva svolto lavoro personalizzato in palestra per non caricare troppo. Al momento del suo ingresso in campo, è partita l'ovazione dei tifosi al Teofilo Patini di Castel Di Sangro. Comunque l'attaccante, anche se rimasto in panchina, è sempre stato accanto alla squadra durante i test in Abruzzo dando indicazioni.