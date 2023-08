Napoli, Maradona verso il sold out per la prima in casa con il Sassuolo

NAPOLI - Negli occhi di chi era allo stadio c’è ancora la festa scudetto del 4 giugno dopo la partita con la Sampdoria. Il Maradona era pieno, come era stato per buona parte di una stagione entusiasmante. S’era riempito anche un mese prima, il 4 maggio: il Napoli non giocava a Fuorigrotta, ma allo stadio di Udine. C’era però tanta voglia di festeggiare uno scudetto rimandato solo di quattro giorni dopo il pareggio con la Salernitana. E così è stato, 33 anni dopo, seppur guardando la partita sui maxischermi installati per l’occasione. Amarcord, il passato. E poi c’è il presente, bello da morire: Fuorigrotta riapre al pubblico del calcio dopo quasi tre mesi. Si riparte domenica alle 20.45: il Napoli di Garcia contro il Sassuolo di Dionisi, sconfitto 2-0 in casa alla prima di campionato dall’Atalanta. Le curve sono già esaurite, i Distinti superiori quasi, fino a ieri sera c’erano ancora pochissimi biglietti su Ticketone, stavolta non preso d’assalto come accaduto per le ultime partite dello scorso campionato e anche per l’inizio della campagna abbonamenti, che si è conclusa con circa 24mila sottoscrizioni (dato non ufficiale). Quasi il triplo rispetto alle 9.233 della scorsa stagione, praticamente tutte riconfermate grazie al diritto di prelazione che la società ha voluto garantire a chi aveva creduto nel Napoli di Spalletti. Per la partita di domenica restano ancora dei posti disponibili nei settori inferiori e nelle tribune, la Nisida e la Posillipo. La sensazione è che si registrerà il tutto esaurito sia contro il Sassuolo che sabato 2 settembre, quando al Maradona ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri, squadra vicecampione d’Italia, ma arrivata a 16 punti dagli azzurri. I prezzi sono più alti, ma la prevendita va a gonfie vele: sarà il primo big match stagionale per il Napoli Rudi Garcia.