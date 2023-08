Tifosi del Napoli picchiati: daspo per i responsabili

Frosinone-Napoli continua a far parlare anche fuori dal campo. Nei giorni scorsi era arrivata la denuncia sui social da parte di un tifoso napoletano che era stato picchiato da supporters dei gialloblù. La Polizia di Stato ha individuato i responsabili e ha optato per il Daspo da ogni manifestazione sportiva .

Violenze FrosinoneNapoli, le sanzioni

Non appena i due sono stati riconosciuti è partita l'applicazione delle sanzioni: cinque anni di Daspo e cinque anni di obbligo di firma in caserma durante lo svolgimento delle partite. Queste le parole del questore Domenico Condello: "La risposta dello Stato a queste azioni criminali è stata rapida e proporzionale alla loro violenza. Non daremo tregua e non tollereremo le azioni di chi intende inquinare lo sport a Frosinone".