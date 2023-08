Il Napoli torna al Maradona da Campione: la carica dei 50mila tifosi contro il Sassuolo

Sono trascorsi ottanta quattro giorni da quella notte e non ce n’è uno di quei cinquantamila che si stanno mettendo in fila al Maradona che non abbia disperatamente voglia di ricominciare. Ne sono volati via cento quindici dalla serata di Udine, le lacrime e la gioia estrema, e non ce n’è uno in questa città ancora avvolta nella propria dimensione onirica che non stia attraversando di nuovo quel tempo. Perché Napoli-Sassuolo non è una partita ma uno stato d’animo , è la rappresentazione scenica di un’emozione che sta ancora lì, si può coglierla negli angoli più remoti della memoria, che sanno ancora di quelle sere. Lo scudetto entra nel tempio del calcio modern o e di un passato che rimane incollato alle pareti dell’anima, si fa largo portandosi appresso gli echi di quei nove mesi che hanno riempito persino la Champions: è stato un football meravigliosamente “devastante”, a volte persino surreale, che è appartenuto a Spalletti , e però diventa adesso il collante tra un’epoca e l’altra, che Garcia prova a conquistare a modo suo .

Napoli, con Il Sassuolo da campione d'Italia

È pleonastico provare a chiedere, a chiunque, dove fosse e cosa stesse facendo quel 4 maggio, nel momento del delirio, o il 4 giugno, nell’ora dell’incoronazione; e forse pure questa diventerà, a modo suo, una data-simbolo, perché testimonia che c’è stata un’impresa storica, a trentatré anni di distanza dalla (ultima) precedente, e consegna uno status o il diritto a sentirsi padroni d’un regno. Alle 20.45, magari anche prima, Napoli-Sassuolo si trasforma in funzione celebrativa, una specie di rito laico, la glorificazione di ciò ch’è stato ma anche una preghiera da lanciare nell’aria, la magia nella quale perdersi ancora per un po’ e magari fare in modo che tutti assieme possano ricostruirla. In cinquantamila, per specchiarsi nel Napoli che ha (stra)vinto, che ha dominato, che s’è trasformato in simbolismo dell’efficienza, che ha sintetizzato la forza di Progetto e Filosofia, a volte retorica a tanto al chilo, che invece la triade poi scompostasi (De Laurentiis, Giuntoli, Spalletti) ha esaltato trasformando in modello (inter)nazionale. Il Napoli è ripartito da Frosinone, l’ha fatto con quella sua autorevolezza possente e anche un po’ brutale che l’ha spinto ad ignorare l’assenza di Kvarataskhelia, a trascurare l’Anguissa a mezzo servizio, ad innamorarsi, eccome, di uno Zielinski da M useo dell’arte e poi ad adagiarsi nell’allegria, perché se hai Osimhen ti sei portato gioiosamente con il lavoro avanti. Però Napoli-Sassuolo sa di prima volta, non è uno spettacolo riservato ai pochi intimi accolti nel settore ospiti dello Stirpe di Frosinone : stavolta c’è il palcoscenico che sembra il Massimo, la platea, i palchi, il loggione, c’è un clima avvolgente, è un tepore nelle coscienze. Ci sono quasi venticinquemila abbonati, ci sono quelli che si sono precipitati dalla vacanze, ci sono gli innamorati per sempre. C’è tutto il bello della diretta.

Napoli, di corsa verso il futuro

E poi c’è il futuro, che sa di incognita come sana abitudine del calcio, è quel senso di incertezza che appartiene fatalmente e doverosamente al rimbalzo irregolare del pallone, nel quale c’è anche l’effetto per un’estate strana, forse un po’ diversa, con qualche graffio qua e là che si è avvertito sulla pelle - i divorzi che hanno mutato la natura di quel capolavoro che si chiama scudetto - e contrapposizioni (il contratto di Osimhen, quello di Zielinski, la ferita aperta da Gabri Veiga, indolore però per modo di dire) che sono divenuti tormenti però soffocati da quell’euforia stagnante, come in una bolla nella quale ci si è accomodati e nella quale si prova gusto.

Napoli, festa per 50mila tifosi

È tutta un’altra storia, chiaro, e vanno riscritti i copioni e pure le gerarchie, però gli autori non sono cambiati, manca solo Kim in campo, c’è il talento sempre fresco sistemato un po’ ovunque ed una personalità sgargiante che verrà lusingata da una Napoli che sa essere se stessa, in cinquantamila per testimoniare ch’è stato talmente bello e dunque val la pena di riprovarci ancora. Perché quei giorni, all’improvviso, non rappresentino una dolce malinconia. Nel regno di Maradona, non sfiorisce mai il desiderio di regalarsi sogni, persino quelli già appena sognati.