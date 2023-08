Gerry Scotti canta un coro per Politano: il TikTok del Napoli

TikTok, Napoli e Gerry Scotti

Il profilo ufficiale degli azzurri ha pubblicato un TikTok in cui hanno fatto cantare alla voce di Gerry Scotti un coro per Matteo Politano. La canzone è stata usata come sottofondo del gol segnato contro il Frosinone alla prima giornata con la scritta "Lo zio Gerry impazzisce al gol di Matteo Politano".