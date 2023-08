Relax per Garcia dopo la vittoria col Sassuolo: cena nel cuore di Napoli

La cena di Garcia dopo la partita

Dopo la partita, il tecnico francese ha trascorso una serata in totale relax. Garcia si è recato al Borgo Antico di Santa Lucia, a pochi passi dal lungomare, dove ha gustato una pizza margherita, mozzarella e un risotto ai crostacei. Una cena utile per fare il carico di energie dopo le fatiche del match col Sassuolo, per poi mettersi subito a pensare all'incontro di sabato in programma al Maradona contro la Lazio di Maurizio Sarri.