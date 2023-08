Il Napoli spopola in Arabia: che numeri sul web nel giorno di Mancini

L'Italia spopola in Arabia . E non solo per Roberto Mancini , diventato il nuovo commissario tecnico della nazionale saudita. Nel giorno della sua presentazione , infatti, sembra che gli arabi abbiano deciso di indagare sul calcio azzurro. Anche quello dei club, considerando che il Napoli è al primo posto nelle tendenze del paese del Medio Oriente.

Il Napoli spopola in Arabia Saudita: i numeri sul web

In Arabia è scoppiata la Mancini-mania. L'ex ct degli azzurri allenerà la nazionale saudita. Una grande notizia per il loro calcio, che adesso spia anche a quello italiano. In particolare, gli appassionati hanno deciso di fare ricerche sugli ultimi vincitori della Serie A. E così nel giorno della presentazione di Mancini, il Napoli è di tendenza, classificandosi al primo posto nelle ricerche su Google Trends. Un sintomo di come anche in un altro paese il club di De Laurentiis riesca a essere popolare, facendo parlare di sé.