Napoli, Lindstrom punta la Lazio: primo allenamento agli ordini di Garcia

Il Napoli lavora sodo in vista del match di sabato, quando al Maradona si presenterà la Lazio guidata dall'ex Maurizio Sarri. Gli azzurri puntano a chiudere a punteggio pieno prima della sosta per le nazionali.

Napoli, primo allenamento per Lindstrom

In casa Napoli l'attenzione è tutta rivolta a Lindstrom. Il nuovo acquisto di De Laurentiis ha svolto questa mattina il primo allenamento agli ordini di Garcia. Come riportato dal club, il ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente lavoro di possesso palla ed esercitazione tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Primo allenamento in azzurro per Lindstrom.