Napoli, Raspadori "blocca" Rrahmani: il siparietto a Castel Volturno

Il Napoli continua nella sua preparazione a Castel Volturno per la sfida casalinga contro la Lazio. Raspadori e Rrahmani si sono resi protagonisti di un simpatico sipartietto all'uscita dal centro sportivo.

Napoli, il siparietto tra Raspadori e Rrahmani

Il difensore, nel tentativo di lasciare il centro d'allenamento di Castel Volturno con la propria macchina, è stato bloccato da Raspadori. L'ex Sassuolo si era infatti fermato con alcuni tifosi per firmare autografi e scattare foto. Il kossovaro ha così iniziato a suonare simpaticamente il clacson per mettere fretta all'ex Sassuolo. Nel frattempo, anche il difensore ne ha approfittato per fermarsi e fare felice qualche tifoso.