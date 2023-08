Il Napoli dimentica Veiga e risponde all'Al-Ahli con Lindstrom

Il Napoli ha finalmente annunciato l'arrivo del suo nuovo centrocampista: si tratta di Jesper Lindostrom, classe 2000 proveniente dall'Eintracht Francoforte. Un rinforzo importante in mezzo al campo utile anche per dimenticare la delusione della mancata firma di Gabri Veiga. L'Al-Ahli aveva anche fatto qualche sfottò per lo spagnolo e ora gli azzurri hanno risposto con il danese.