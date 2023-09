Italia, Spalletti si esprime sulla clausola con il Napoli: "Spero una cosa"

Tra le prime domande rivolte a Luciano Spalletti nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo ct dell'Italia al posto di Mancini, ecco il tema Napoli non solo in riferimento allo scudetto vinto e ai due anni trascorsi ma parlando della clausola inserita da De Laurentiis dopo l'addio al Napoli.

Spalletti e la risposta sulla clausola

Proprio il nuovo ct azzurro ha fatto chiarezza in tal senso: "La clausola non mi farà retrocedere dal pensiero di aver deciso la cosa corretta da fare. In questo senso ci sono delle cose che dobbiamo mettere a posto, dove stanno lavorando gli avvocati. E spero si possa arrivare prima possibile alla miglior soluzione per tutte e due le parti".

Spalletti e la sua avventura a Napoli

Sulla sua avventura a Napoli, due anni intensi, con lo scudetto vinto, Spalletti ha aggiunto: "Per quanto riguarda il Napoli, è stata un'esperienza bellissima. Napoli, i napoletani, la squadra, qualcosa di travolgente, forse più di quello che uno si possa aspettare. E naturalmente è un ricordo bellissimo".