Diretta Garcia: segui la conferenza e le interviste dopo Napoli-Lazio LIVE

Rudi Garcia , allenatore del Napoli, è intervenuto in diretta tv e in conferenza stampa dopo il ko dei suoi contro la Lazio di Sarri

23:46

Garcia e il siparietto col cronista della Lazio

"Mister, abbiamo riportato la chiesa al centro del villaggio?" chiede un cronista di Roma che segue la Lazio al tecnico del Napoli. Garcia risponde così: "Complimenti alla Lazio, ma noi abbiamo pareggiato velocemente dopo la loro prima rete. Nella ripresa come nel primo hanno segnato al primo tiro ma noi non siamo stati bravi a segnare di nuovo. La Lazio poi ha giocatori veloci e a campo aperto sono stati bravi. Accettiamo la sconfitta, a volte le cose non girano, questo è il calcio...senza chiesa".

23:45

Garcia sulla prova di Osimhen

"Ha fatto un secondo tempo come la squadra, nel primo non ha avuto situazioni clamorose ma è sempre stato un peso per la difesa avversaria e ha creato spazio per gli altri. Abbiamo avuto fretta di pareggiarla. Dovevamo essere più sereni nella costruzione delle azioni".

23:42

Le parole di Garcia in conferenza stampa

Dopo l'intervista a Dazn l'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha raggiunto i giornalisti in sala stampa: "Non buttiamo tutto perché oggi abbiamo perso, odio perdere ma adesso ripartiamo sperando che i miei stiano bene dopo la sosta per le Nazionali. Quando si gioca ogni tre giorni c'è più spazio per tutti, come per Mario Rui e Lindstrom che sono entrati nella ripresa, e così si può migliorare. Difficoltà in fase difensiva? Non è solo una questione dei centrali, ma si difende in undici, dovevamo essere più aggressivi e abbiamo perso alcuni duelli decisivi come sul secondo gol".

23:37

Garcia commenta la sostituzione di Kvaratskhelia

"Ha iniziato benissimo, poi si è un po' spento come la squadra nel secondo tempo e ha perso palloni pericolosi. Non aveva i novanta minuti nelle gambe, già ne avevamo parlato, ma sono contento perché ha dimostrato quanto sia un giocatore che può fare la differenza".

23:35

Garcia sulla fase difensiva del Napoli

Ecco Rudi Garcia ai microfoni di Dazn: "Sapevamo di non doverci aprire perché loro hanno esterni forti e veloci, purtroppo ci siamo esposti ma siamo stati anche poco fortunati e aggressivi in alcune situazioni e sicuramente dobbiamo migliorare. Non mi aspettavo un secondo tempo così dove abbiamo gestito molto meno bene la gara ma comunque potevamo pareggiarla nel finale e siamo stati poco precisi in attacco. Abbiamo tirato 22 volte e 0 volte in porta nel secondo tempo. Così è complicato pareggiare".

23:30

Garcia commenta il ko con la Lazio

"Meritavamo di essere avanti all'intervallo, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Loro hanno segnato con la prima azione, abbiamo pareggiato subito ma nella ripresa siamo stati meno bravi nel palleggio, nelle occasioni create e loro hanno meritato la vittoria. Nel complesso il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. I ragazzi devono imparare che quando non si può vincere almeno non si deve perdere".

23:25

Le parole di Politano dopo Napoli-Lazio

Matteo Politano è intervenuto a Dazn: "Nella ripresa abbiamo perso troppi palloni, la Lazio aspettava di ripartire in contropiede e siamo stati dei polli a concederli. Ci è mancata velocità nel giro palla, a farla arrivare sugli esterni. C'è da lavorare tanto, il mister è arrivato da poco ed è normale che quando ci sono dei cambiamenti bisogna lavorare. Spalletti in Nazionale? Dimostrerà il suo talento come lo ha dimostrato anche a Napoli".

23:15

23:05

Lindstrom, esordio diverso dalle aspettative

Garcia nella ripresa ha schierato anche l'ultimo arrivato Lindstrom che non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. Il danese ha anche avuto una grande chance fallita nel finale. L'ex compagno all'Eintracht, Kamada, è stato invece decisivo.

22:55

Napoli, primo ko. Lazio, ecco la vittoria

Il Napoli perde la prima partita in campionato, la Lazio vince la sua prima gara grazie ai gol di Luis Alberto e Kamada. A breve le parole dei protagonisti, l'analisi del match. Umori contrapposti per i due tecnici.

22:45

Stadio Diego Armando Maradona - Napoli