La presentazione del Napoli Femminile andrà in scena venerdì alle 11, a Napoli, a San Domenico Maggiore. Il club sarà premiato per la vittoria del campionato di B e sarà presentata la squadra per la nuova stagione che inizierà domenica con la Coppa Italia. Una delegazione della squadra sarà presente al funerale di Giovanbattista Cutolo, così da testimoniare la vicinanza del club alla famiglia che ha chiesto massima partecipazione da parte della città alla messa che si terrà a piazza del Gesù.