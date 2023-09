Napoli, Lobotka svela: "Mi valuterei 5 milioni ma poi De Laurentiis..."

Lobotka ha raccontato le emozioni provate vincendo lo scudetto e svelato una serie di curiosità, aneddoti e retroscena.

Lobotka e i festeggiamenti per lo scudetto: "Mi hanno lasciato in mutande"

Lobotka ha spiegato: "I festeggiamenti sono stati bellissimi, è difficile descriverli a parole. I napoletani sono noti per il fatto che per loro il calcio è tutto. È stato fantastico, abbiamo apprezzato tutti l'atmosfera. Almeno mi hanno lasciato la biancheria intima. Dopo la vittoria contro l'Udinese i tifosi sono entrati in campo, ci hanno portato via tutto, mi hanno lasciato solo la biancheria intima. Uno teneva una scarpa, l'altro l'altra. Io dico: te le regalo, non c'è problema! Mi hanno quasi strappato le gambe, hanno preso tutto, le parastinchi, la maglia. Dopo tre giorni avevo un'altra partita e ho pensato che non avrei avuto niente con cui giocare! Un'euforia così primordiale".

L'agente Jasurek ha detto qualche mese fa che il Napoli non venderà Lobotka per meno di 40 milioni di euro: "Io mi valuterei cinque milioni (ride, ndr) ma De Laurentiis mi inseguirebbe. Ovviamente ha un'opinione diversa al riguardo. Il mercato è semplicemente così: i giocatori vengono venduti per 120 milioni, che, secondo me, sono già somme terribilmente elevate per un calciatore. Non riesco a capire le somme enormi".