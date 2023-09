Come è ripartito il Napoli durante la sosta: le ultime da Castel Volturno

Secondo giorno di lavoro dopo la sconfitta con la Lazio per il Napoli di Garcia. L'organico è ridotto dato che sono quindici i calciatori in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Ieri c'è stata la ripresa degli allenamenti e oggi nuova seduta al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la ripresa in programma sabato 16 settembre alle ore 20.45 sul campo del Genoa.