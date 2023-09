Il commento di Raspadori dopo aver ritrovato Spalletti con l'Italia

Giacomo Raspadori ha vinto uno scudetto a Napoli con Spalletti in panchina. I due, ora, si sono ritrovati in nazionale. L'ex allenatore degli azzurri ha preso il posto di Mancini alla guida dell'Italia e l'attaccante di Garcia commenta felice la notizia: "Ritrovare Spalletti a Coverciano è stata una grandissima emozione, per chi l'ha avuto come allenatore, anche solo per un anno come me".