Braga-Napoli, da domani parte la vendita biglietti per il settore ospiti

C'è grande attesa per l'esordio del Napoli in Champions League. I tifosi hanno cerchiato in rosso la data del 3 ottobre quando al Maradona tornerà Ancelotti col Real Madrid, ma il debutto in campo internazionale avverrà due settimane prima, il 20 settembre, quando Osimhen e compagni sfideranno lo SC Braga alle ore 21 allo stadio comunale.