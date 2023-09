Napoli, il rimpianto di Osimhen per la scorsa stagione: la sua rivelazione

Victor Osimhen ha appena vinto lo scudetto col Napoli, evento storico per lui e la città (che lo attendeva da 33 anni), eppure la scorsa stagione si è conclusa con un piccolo rimpianto per il bomber oggi allenato da Garcia: "È triste non aver partecipato al Mondiale, è stato doloroso, un peccato, perché avremmo potuto far bene, come singoli siamo davvero forti e penso che saremmo arrivati lontani". Proprio il quotidiano As ha elogiato l'attacco della Nigeria scrivendo che "fa invidia a tutta l'Europa" con Osimhen ciliegina sulla torta.