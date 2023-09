Napoli, Natan studia l'italiano (e i verbi della difesa) in attesa dell'esordio

Il brasiliano Natan, scelto dal Napoli come rinforzo per la difesa, è ancora in attesa di esordire. Nelle prime tre giornate di campionato è rimasto in panchina e infatti Juan Jesus è diventato, fino a questo momento, uno degli insostituibili di Garcia con 270 minuti raccolti in stagione. L'ex centrale del Bragantino, in attesa dell'esordio ufficiale, si prepara anche migliorando con la lingua.