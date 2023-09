Politano salta il Genoa? Garcia pensa a tre alternative per sostituirlo

Tre valide alternative per Rudi Garcia qualora, come sembra, Matteo Politano dovesse saltare la sfida di sabato contro il Genoa. L'infortunio rimediato in nazionale costringerà quasi certamente l'esterno a disertare la partita di Marassi e a quel punto per completare l'attacco con Kvaratskhelia e Osimhen serviranno nuove idee a destra.

Tutte le ipotesi per la sostituzione di Politano

Sono tre le soluzioni alternative per l'allenatore del Napoli: la prima è quella del neo acquisto Lindstrom che ha debuttato nei minuti finali della sfida contro la Lazio. La seconda è Elmas che ha già giocato a destra lo scorso anno (segnò alla Juve) ed è un jolly che in questa stagione ha raccolto appena ventuno minuti in campo. Infine c'è Raspadori che Garcia sta utilizzando soprattutto come esterno ma che in nazionale è tornato a fare la punta contro l'Ucraina.