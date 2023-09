De Laurentiis: "Napoli? C'è tanto da lavorare". Verdone: "Roma appesa a Dybala e Lukaku"

Vita da Carlo, stagione due. Una vita a forti tinte giallorosse per Verdone, da sempre: “Il futuro della Roma? Mi sembra un grande punto interrogativo. Non ho capito dove può andare questa squadra. Ma continuo a seguirla. Sempre”. L'attore ha usato queste parole per descrivere il suo momento da tifoso, durante la presentazione alla 'Casa del Cinema di Roma' della serie ispirata alla sua vita "felice ma talvolta stanca e opprimente", in onda dal 15 settembre in esclusiva su Paramount+ prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis. “Siamo in mano a Dybala e Lukaku - ha proseguito Verdone - Se si fa male Paulo non so dove possiamo andare a finire, speriamo bene”. In una delle puntate, Verdone incontra Ibrahimovic. “Lui dice che ha visto i miei film e io gli ho detto ‘e io ho visto i tuoi gol’. È stato veramente simpatico e disponibile. Poi se n'è andato via con l’aereo”. “Che gli ho fatto avere io”, ha scherzato sul palco De Laurentiis, intervenendo sulla questione con una battuta.