Quanto Napoli ai Football Awards: ci sono tre protagonisti dello scudetto

Lo scudetto riportato a Napoli dopo 33 anni ha fatto il giro d'Europa. Il trionfo degli azzurri è stato "premiato" anche dalla Fifa con diversi protagonisti del tricolore presenti nell'elenco dei finalisti per l'assegnazione del premio 'The Best FIFA Men's Player vinto lo scorso anno da Leo Messi. Nei dodici candidati ci sono Osimhen e Kvaratskhelia.