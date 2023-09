Napoli, le ultime su Politano: novità su Gollini e Demme

Matteo Politano è pienamente recuperato per la partita contro il Genoa. Come rivelato da Rudi Garcia in conferenza stampa, l'esterno del Napoli ha smaltito l'infortunio rimediato in nazionale e, pur non avendo i novanta minuti nelle gambe, partirà con la squadra per la trasferta di Marassi e potrebbe giocare o dall'inizio o subentrando.