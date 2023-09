Napoli, stadio Maradona tutto esaurito col Real Madrid: i dettagli

È durata poche ore la prevendita per il match di Champions League tra Napoli e Real Madrid , in programma il prossimo 3 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona .

Napoli-Real Madrid è già sold out

I tifosi azzurri hanno preso d'assalto le biglietterie fisiche e online, desiderosi di assicurarsi un posto nell'impianto di Fuorigrotta per l'importante sfida ai Blancos dell'ex Carlo Ancelotti. Dopo la fase di prelazione dedicata agli abbonati, il sold out è arrivato nel secondo step dedicato a coloro che sono in possesso della fidelity card del club azzurro. Era prevista una terza fase totalmente libera, ma ovviamente non sarà aperta dopo il tutto esaurito. Napoli si prepara a vivere un'altra notte europea ricca di emozioni, contro una delle favorite alla vittoria finale.