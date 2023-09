Napoli subito in campo dopo il Genoa: ultime in vista della Champions

Non c'è un attimo di sosta. Dopo il pari col Genoa il Napoli è tornato a casa e questa mattina si è subito allenato per preparare la sfida di mercoledì sul campo del Braga per l'esordio nella fase a gironi di Champions League. Con la gara di Marassi è cominciato un vero e proprio tour de force con sette gare in poco più di venti giorni.