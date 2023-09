Napoli, confronto tra Garcia e la squadra: cosa si sono detti

Gli esami

E allora, il Napoli non si ferma. Non conosce pause, non può: sabato sera la partita con il Genoa, poi il ritorno in aereo nella notte e ieri mattina l’allenamento. Una seduta di scarico per quelli che hanno sfilato a Genova e per gli altri ritmi più sostenuti. Focus sulle condizioni di Rrahmani, fuori a Marassi: dopo gli impegni con il Kosovo è tornato affaticato e così Garcia ha deciso di risparmiarlo in vista di Braga. L’obiettivo, insomma, è rivederlo in campo dall’inizio in Champions , mentre già certa è la presenza di Olivera e Politano. Il gruppo e l’allenatore, dicevamo, hanno anche affrontato il momento: una ventina di minuti a discutere in riunione, a spiegare e a spiegarsi. La rivoluzione tecnica e tattica di Rudi, finora, non ha prodotto risultati all’altezza del valore del gruppo, è innegabile, ma domani la squadra volerà già a Braga dove poi mercoledì esordirà in Europa. E domenica, dopo appena quattro giorni e altri due viaggi, secondo esame a Bologna. Il tempo a disposizione per pensare è poco, bisogna agire in fretta.