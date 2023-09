"Garcia rischia già esonero?", Bagni non ha dubbi: la sua risposta

Rudi Garcia non è in bilico anche se qualcosa è cambiato rispetto al passato: è questo il pensiero di Salvatore Bagni. L'ex centrocampista del Napoli commenta l'attuale momento vissuto dalla squadra azzurra reduce dal pareggio sul campo del Genoa : "La squadra non è la stessa, si vede che è cambiato qualcosa nel modo di giocare e quindi né il gioco né i risultati sono soddisfacenti. Il gioco dell'anno scorso era spettacolare e travolgente. La qualità del gioco era dominante, oggi c'è qualcuno fuori forma".

Napoli, le parole di Bagni sul futuro di Garcia

Nonostante tutto, però, per Garcia l'allenatore non è in discussione. Non ancora: "Se Garcia rischia? Non scherziamo, impossibile. Magari in Champions arriva subito una prova convincente. Del resto - le sue parole riportate da LaPresse - l'avversario è abbordabile". Infine una considerazione sul mercato: "Quelli arrivati non hanno avuto l'impatto di Kim e Kvaratskhelia".