Stramaccioni: “Garcia mi ha rivelato perché Juan Jesus gioca sempre”

Juan Jesus dopo quattro giornate è tra i fedelissimi di Garcia. Sempre in campo col nuovo acquisto Natan ancora in attesa di esordire (stava per farlo a Genova). L’allenatore e opinionista Dazn, Andrea Stramaccioni, ha rivelato un retroscena intervenuto a Radio Crc: “Juan Jesus? Chiesi al mister perché giocava e lui mi rispose che ne apprezza le doti di leadership nello spogliatoio e in campo. Il giocatore più importante su cui il Napoli ha puntato nella campagna acquisti è Natan che è mancino, questa è una mia perplessità perché anche Juan Jesus lo è”.